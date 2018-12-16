До конца сезона МЮ будет тренировать Сульшер

«Манчестер Юнайтед» назначил исполняющим обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает пресс-служба «красных дъяволов».

Отмечается, что вместе с норвежским специалистом в тренерском штабе «МЮ» будут работать Майкл Кэррик, Майкл Фелан и Киран Маккейна.

««МЮ» - в моем сердце. Потрясающе вернуться сюда. Я жду скорейшего начала работу с талантливейшими исполнителями, со штабом и другими сотрудниками клуба», - прокомментировал свое назначение Сульшер.

Отметим, что Сульшер играл за «манкунианцев» с 1996 по 2007 год. Норвежец является шестикратным чемпионом АПЛ, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, единожды Лигу чемпионов. Также он является обладателем Межконтинентального кубка.

Добавим, что по истечению 17 туров английского первенства, «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 зачетных пунктов.