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До конца сезона МЮ будет тренировать Сульшер

Дата публикации: Вчера, 19:15 | Категория: Новости футбола

До конца сезона МЮ будет тренировать Сульшер

               «Манчестер Юнайтед» назначил исполняющим обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает пресс-служба «красных дъяволов».

             Отмечается, что вместе с норвежским специалистом в тренерском штабе «МЮ» будут работать Майкл Кэррик, Майкл Фелан и Киран Маккейна.

            ««МЮ» -  в моем сердце. Потрясающе вернуться сюда. Я жду скорейшего начала работу с талантливейшими исполнителями, со штабом и другими сотрудниками клуба», - прокомментировал свое назначение Сульшер.

              Отметим, что Сульшер играл за «манкунианцев» с 1996 по 2007 год. Норвежец является шестикратным чемпионом АПЛ, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, единожды Лигу чемпионов. Также он является обладателем Межконтинентального кубка.

             Добавим, что по истечению 17 туров английского первенства, «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 зачетных пунктов.

 

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