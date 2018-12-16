Кейн: нам по силам одолеть Боруссию

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал оценку сопернику команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, лондонские «шпоры» встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Это команда топ-класса, которая имеет невероятную арену и фантастических фанатов. Нам будет тяжело. В этом сезоне «Боруссия» демонстрирует отличные результаты в национальном первенстве. Считаю, что они на пике формы. Будет непросто, но нам по силам обыграть их и пройти дальше.

В Лиге чемпионов мы сыграли ряд хороших поединков. Это был отличный опыт для нашей команды. Теперь нельзя расслабляться, чтобы пройти в 1/4 финала турнира», - заявил английский нападающий.

Напомним, первая встреча между командами состоится в Лондоне 13 февраля. Ответный матч пройдет 5 марта.