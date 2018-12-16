Ибрагимович: первый сезон в MLS - разминка
Именитый шведский форвард Златан Ибрагимович, ныне выступающий в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» дал комментарий по поводу продления трудового соглашения с клубом.
«Вокруг меня были различные слухи и разговоры, однако я не собирался уходить. Я еще не закончил с MLS, поэтому остаюсь. Я хорошо выступал, однако не удовлетворен годом. Первый сезон оказался разминкой. В будущем году будет все по-другому. Теперь я достаточно знаю наших соперников и лигу в целом, впрочем, как и меня они. Также я стал лучше знать свою команду и буду находиться в отличной форме. Во втором сезоне я всем это продемонстрирую», - заявил Ибрагимович.
Напомним, в прошедшем сезоне 37-летний исполнитель сыграл в 27 поединках в рамках MLS и отметился 22 забитыми мячами. При этом клубу шведа не удалось пробиться в раунд плей-офф ввиду занятой седьмой строчке в Западной конференции.
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