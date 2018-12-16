Моуринью: в этом сезоне МЮ может рассчитывать максимум на топ-4

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после проигрыша «Ливерпулую» (1:3) в рамках выездного поединка 17 тура Английской Премьер-лиги заявил, что в этом сезоне команда в лучшем варианте развития событий может занять лишь место в первой четверке турнирной таблицы.

«Смогу ли я победить в АПЛ? Конечно нет. Мы можем закончить сезон лишь в первой четверке. Это будет очень непросто. Но мы точно финишируем в шестерке. Сейчас мы думаем лишь о пятой строчке, а позже будем думать уже о четвертой.

Когда мне задают вопрос о том, играют ли мои футболисты ради меня, вы считаете, что они играют не искренне? Я верю в то, что они честны. Ребята выкладываются ежедневно на полную. Их модно было бы назвать неискренними, если бы они это не делали», - заявил португальский специалист.