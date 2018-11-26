Моуринью: МЮ обязан забивать больше голов
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу поединка в рамках Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:0).
«Надеюсь, что никто не будет говорить о том, что мы играли от защиты. «Манчестер Юнайтед» обязан забивать больше голов. Лишь лучший вратарь в мире был бы способен защитить свои ворота. Нам удалось обеспечить давление на соперника с первых минут. Мы старались быстро стартовать, надеюсь, болельщики увидели это.
Рад, что удалось порадовать своих сторонников, фанатов статистики, успешно преодолев групповой раунд. Уже на протяжении 14 сезонов я принимаю участие в Лиге чемпионов и каждый раз мои команды выходили в плей-офф. При этом в сезоне, в котором я не участвовал в ЛЧ, то я победил в Лиге Европы.
Де Хеа? У нас играет наилучший голкипер в мире. Я знаю, что он намерен остаться в «Манчестер Юнайтед». Его представитель всегда делает так, чтобы де Хеа чувствовал себя счастливым, а именно преследовать свои интересы. Руководство клуба хочет, чтобы он остался с нами. Надеюсь, что вопрос с продлением трудового соглашения скоро разрешится», - сказал португальский специалист.
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