Дель Пьеро: Ювентус может выиграть ЛЧ
Именитый бывший форвард туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил мнение, что «Старой Синьоре» по силам завоевать главный европейский титул в текущем сезоне.
Кроме того, Дель Пьеро находится под впечатлением игры лидера атак команды – Криштиану Роналду.
««Ювентус» уступил лишь в одном поединке в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Команда хорошо выступала долгий период, добивается положительных результатов, однако два раза проигрывала в финальном матче Лиги чемпионов.
Клуб имеет менталитет победителя. Роналду пришел в систему «Ювентуса»,которая уже сложилась. Он является победителем. Криштиану мог выбрать другой клуб, но пополнил туринскую команду. Считаю, что он поступил верно», - сказал Дель Пьеро.
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