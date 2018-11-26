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Дель Пьеро: Ювентус может выиграть ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 00:14 | Категория: Новости футбола

Алессандро Дель ПьероАлессандро Дель Пьеро

Именитый бывший форвард туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил мнение, что «Старой Синьоре» по силам завоевать главный европейский титул в текущем сезоне.

                Кроме того, Дель Пьеро находится под впечатлением игры лидера атак команды – Криштиану Роналду.

                ««Ювентус» уступил лишь в одном поединке в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Команда хорошо выступала долгий период, добивается положительных результатов, однако два раза проигрывала в финальном матче Лиги чемпионов.

                Клуб имеет менталитет победителя. Роналду пришел в систему «Ювентуса»,которая уже сложилась. Он является победителем. Криштиану мог выбрать другой клуб, но пополнил туринскую команду. Считаю, что он поступил верно», - сказал Дель Пьеро.

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