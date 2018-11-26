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Дембеле не намерен уходить из Барселоны

Дата публикации: Сегодня, 00:12 | Категория: Новости футбола

Усман ДембелеУсман Дембеле

Руководство «Барселоны» опровергло витающие в средствах массовой информации слухи о том, что нападающий каталонского клуба Усман Дембеле обращался к клубу с просьбой выставить его на трансфер ближайшей зимой.

                Отметим, накануне ряд футбольных изданий сообщили о том, что французский форвард требовал у «Барселоны» уйти из команды.

                Однако, авторитетная испанская пресса пишет, что данная информация от источников в «Барселоне» является неправдой.

                Напомним, что после ряда дисциплинарных санкций в отношении Дембеле, он вернулся в состав команды и помог добиться ничьи «Барселоне» в игре с «Атлетико» Мадрид (1:1). Ожидается, что такая игра сможет оказать ему помощь в налаживании отношений с главным наставником «сине-гранатовых» - Эрнесто Вальверде.

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