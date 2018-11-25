  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 26 ноября

22:30  cleag Кальяри - Торино 23:00  cleag Реал Сосьедад - Сельта 23:00  cleag Бернли - Ньюкасл
Свернуть список трансляций

Рамос: буду судиться с авторами статьи о допинге

Дата публикации: Сегодня, 09:12 | Категория: Новости футбола

Серхио РамосСерхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий по поводу обвинений в его адрес, а именно в употреблении запрещенных препаратов.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована статья, в которой была обвинена УЕФА, в частности закрытие глаз на принятие допинга Серхио Рамосом.

Сам испанский исполнитель отрицает подобный инцидент.

                «Мои адвокаты разберутся с этим совместно с юристами «Реала» и УЕФА. За всю свою карьеру я проходил порядка 300 тестов на допинг. Ни разу не было положительных результатов.

                Месяцем ранее издание, которое опубликовала эту статью уведомляло нас о том, что ее выпустят. То есть мы ждали этого. Тогда мы спокойно отреагировали на это. Теперь я намерен судиться с авторами данной публикации, которые решили попытаться запятнать меня. На протяжении пятнадцати лет я прохожу допинг-контроль исправно», - заявил Рамос.

Нравится
Похожие новости:
  • Рамос: Возможно через пару лет встречусь с Иньестой в Китае
    Рамос: Возможно через пару лет встречусь с Иньестой в Китае
    Серхио Рамос Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сказал, что возможно, на закате карьеры уедет играть в один из китайских клубов....
  • Рамос: Не позволим ПСЖ отыграться
    Рамос: Не позволим ПСЖ отыграться
    Серхио Рамос Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о том, что ждет от ответной игры против «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8...
  • Серхио Рамос: Теперь мы боремся только за Лигу чемпионов
    Серхио Рамос: Теперь мы боремся только за Лигу чемпионов
    Серхио Рамос Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды и признал прекращение для...
  • Реал: Рамос ждет предложения по новому контракту
    Реал: Рамос ждет предложения по новому контракту
    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что был бы не против последовать примеру товарища по команде Криштиану Роналду и...
  • Серхио Рамос: «Арбитр сыграл против Реала»
    Серхио Рамос: «Арбитр сыграл против Реала»
    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который в воскресном матче против «Барселоны» играл на позиции хавбека несмотря на...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close