Рамос: буду судиться с авторами статьи о допинге
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий по поводу обвинений в его адрес, а именно в употреблении запрещенных препаратов.
Напомним, ранее в СМИ была опубликована статья, в которой была обвинена УЕФА, в частности закрытие глаз на принятие допинга Серхио Рамосом.
Сам испанский исполнитель отрицает подобный инцидент.
«Мои адвокаты разберутся с этим совместно с юристами «Реала» и УЕФА. За всю свою карьеру я проходил порядка 300 тестов на допинг. Ни разу не было положительных результатов.
Месяцем ранее издание, которое опубликовала эту статью уведомляло нас о том, что ее выпустят. То есть мы ждали этого. Тогда мы спокойно отреагировали на это. Теперь я намерен судиться с авторами данной публикации, которые решили попытаться запятнать меня. На протяжении пятнадцати лет я прохожу допинг-контроль исправно», - заявил Рамос.
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