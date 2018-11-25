Рамос: буду судиться с авторами статьи о допинге

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий по поводу обвинений в его адрес, а именно в употреблении запрещенных препаратов.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована статья, в которой была обвинена УЕФА, в частности закрытие глаз на принятие допинга Серхио Рамосом.

Сам испанский исполнитель отрицает подобный инцидент.

«Мои адвокаты разберутся с этим совместно с юристами «Реала» и УЕФА. За всю свою карьеру я проходил порядка 300 тестов на допинг. Ни разу не было положительных результатов.

Месяцем ранее издание, которое опубликовала эту статью уведомляло нас о том, что ее выпустят. То есть мы ждали этого. Тогда мы спокойно отреагировали на это. Теперь я намерен судиться с авторами данной публикации, которые решили попытаться запятнать меня. На протяжении пятнадцати лет я прохожу допинг-контроль исправно», - заявил Рамос.