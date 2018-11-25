Вальверде: Дембеле обладает особыми качествами
Главный наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал оценку игре форварда команды Усмана Дембеле в поединке 13 тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). В этой игре «сине-гранатовым» удалось избежать проигрыша благодаря голу Дембеле в самом конце встречи.
«При появлении Дембеле на футбольном поле, ему удается вносить весомый вклад в игру команды. Он способен забить важный мяч. Усман имеет особые качества, которые больше никто не имеет в «Барселоне». Он отличается уверенностью в себе, достойно обыгрывает соперника один на один и имеет хороший удар с двух ног. Ему нужно помочь в реализации своего таланта», - заявил главный тренер каталонского клуба.
Добавим, что в этом сезоне 21-летний исполнитель сыграл в 12 поединках в рамках испанского национального чемпионата, забил 5 голов и оформил один голевой пас.
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