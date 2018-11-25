  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 26 ноября

22:30  cleag Кальяри - Торино 23:00  cleag Реал Сосьедад - Сельта 23:00  cleag Бернли - Ньюкасл
Свернуть список трансляций

Вальверде: Дембеле обладает особыми качествами

Дата публикации: Сегодня, 09:11 | Категория: Новости футбола

Усман Дембеле

Главный наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал оценку игре форварда команды Усмана Дембеле в поединке 13 тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). В этой игре «сине-гранатовым» удалось избежать проигрыша благодаря голу Дембеле в самом конце встречи.

                «При появлении Дембеле на футбольном поле, ему удается вносить весомый вклад в игру команды. Он способен забить важный мяч. Усман имеет особые качества, которые больше никто не имеет в «Барселоне». Он отличается уверенностью в себе, достойно обыгрывает соперника один на один и имеет хороший удар с двух ног. Ему нужно помочь в реализации своего таланта», - заявил главный тренер каталонского клуба.

                Добавим, что в этом сезоне 21-летний исполнитель сыграл в 12 поединках в рамках испанского национального чемпионата, забил 5 голов и оформил один голевой пас.

Нравится
Похожие новости:
  • Дембеле не собирается уходить из Барселоны
    Дембеле не собирается уходить из Барселоны
    Усман Дембеле Фланговый форвард «Барселоны» Усман Дембеле опроверг все имеющиеся слухи о нем и его вероятном уходе из каталонского клуба...
  • Дембеле вылетел на 3,5 месяца
    Дембеле вылетел на 3,5 месяца
    Усман Дембеле Новичок «Барселоны», Усман Дембеле, который совсем недавно перешел из «Боруссии» Дортмунд в состав...
  • Барселона нацелилась на Усмана Дембеле
    Барселона нацелилась на Усмана Дембеле
    У. Дембеле, небезуспешно выступающий в составе «Боруссии» (Дортмунд), близок к тому, чтобы оказаться в рядах «Барселоны». Об...
  • Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
  • Ренн отказался продавать Усмана Дембеле за 35 млн евро
    Ренн отказался продавать Усмана Дембеле за 35 млн евро
    «Ренн» не принял предложение каталонцев по нападающему Усману Дембеле, как гласит авторитетное французское издание «France...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close