  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 26 ноября

22:30  cleag Кальяри - Торино 23:00  cleag Реал Сосьедад - Сельта 23:00  cleag Бернли - Ньюкасл
Свернуть список трансляций

Бонуччи: в Ювентусе играет лучший игрок в мире

Дата публикации: Сегодня, 09:09 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оценил матч против СПАЛа (2:0) в рамках 13 тура итальянской Серии А, а также отметил лидера атак команды – Криштиану Роналду.

«Нам было жизненно важно победить в этой игре, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице, а также оторваться от преследователей. Нам удалось показать слаженные действия команды.

                Рад, что забил Марио Манджукич, так как это игрок с харизмой. Он всегда что-то привносил в дух команды. Также мы имеем лучшего футболиста в мире – Криштиану Роналду. Это профессионалл, который всегда выкладывается за свою команду на 100 процентов», - сказал Бонуччи.

                Отметим, что после этого матча «Ювентус» продолжает уверенно занимать первую строчку турнирной таблицы итальянского первенства.

Нравится
Похожие новости:
  • Зидан: Роналду сверхмотивирован
    Зидан: Роналду сверхмотивирован
    Криштиану Роналду Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нынешнее состояние лидера атак своей команды Криштиану...
  • Зидан: Роналду - лучший футболист за всю историю
    Зидан: Роналду - лучший футболист за всю историю
    Криштиану Роналду Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверен, что форвард его команды Криштиану Роналду является лучшим...
  • Манчестер Сити и Челси поборются за Бонуччи
    Манчестер Сити и Челси поборются за Бонуччи
    Л. Бонуччи, центрбек туринского «Ювентуса», всё так же рассматривается в качестве претендента на пополнение состава «Челси»...
  • Бонуччи: Разочарован поведением болельщиков
    Бонуччи: Разочарован поведением болельщиков
    Защитник Старой Синьоры Леонардо Бонуччи высказал недовольство по поводу поведения болельщиков своей команды на матче 3-го тура Серии А против...
  • Мойес: «Хочу поработать с Криштиану Роналду»
    Мойес: «Хочу поработать с Криштиану Роналду»
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес выразил восхищение талантом португальца Криштиану Роналду и заявил, что как и любой другой...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close