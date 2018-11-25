Бонуччи: в Ювентусе играет лучший игрок в мире

Криштиану Роналду

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оценил матч против СПАЛа (2:0) в рамках 13 тура итальянской Серии А, а также отметил лидера атак команды – Криштиану Роналду.

«Нам было жизненно важно победить в этой игре, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице, а также оторваться от преследователей. Нам удалось показать слаженные действия команды.

Рад, что забил Марио Манджукич, так как это игрок с харизмой. Он всегда что-то привносил в дух команды. Также мы имеем лучшего футболиста в мире – Криштиану Роналду. Это профессионалл, который всегда выкладывается за свою команду на 100 процентов», - сказал Бонуччи.

Отметим, что после этого матча «Ювентус» продолжает уверенно занимать первую строчку турнирной таблицы итальянского первенства.