Бонуччи: в Ювентусе играет лучший игрок в мире
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оценил матч против СПАЛа (2:0) в рамках 13 тура итальянской Серии А, а также отметил лидера атак команды – Криштиану Роналду.
«Нам было жизненно важно победить в этой игре, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице, а также оторваться от преследователей. Нам удалось показать слаженные действия команды.
Рад, что забил Марио Манджукич, так как это игрок с харизмой. Он всегда что-то привносил в дух команды. Также мы имеем лучшего футболиста в мире – Криштиану Роналду. Это профессионалл, который всегда выкладывается за свою команду на 100 процентов», - сказал Бонуччи.
Отметим, что после этого матча «Ювентус» продолжает уверенно занимать первую строчку турнирной таблицы итальянского первенства.
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