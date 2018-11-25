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Сарри: игра Челси в обороне - катастрофа

Дата публикации: Сегодня, 09:05 | Категория: Новости футбола

Маурицио СарриМаурицио Сарри

Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри выразил точку зрения, после поражения своих подопечных в Английской Премьер лиге в матче с «Тоттенхэмом» (1:3).

                «С первых минут мы ужасно выглядели с точки зрения психологии, физики, техники и игры. Особенно, в первые полчаса.

                Нам предстоит многое вынести из произошедшего. Я знал об этих недостатках, а теперь их увидели все. Для меня самое главное, чтобы это поняли сами футболисты.

                Нужно работать в ходе тренировочного процесса. Во времени мы сильно ограничены. Сейчас мы находимся в условиях, когда в сложном графике не удается заниматься совершенствованием командной игры, а также оттачивать действия определенных исполнителей. Мы лишь готовимся к предстоящим поединкам.

                Нужно что-то делать, так как игра «Челси» в обороне превратилась в катастрофу. Я имею ввиду не игроков линии защиты, а об действиях команды в целом. Футболисты в линии атаке не обеспечили достойного прессинга соперника, средняя линия не поддерживала защитников, что привело ее к полному провалу», - рассказал итальянский специалист.

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