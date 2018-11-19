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Черчесов: без хорошей подготовки сложно играть против больших сборных

Дата публикации: Вчера, 20:34 | Категория: Новости футбола

Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов

Главный наставник сборной России Станислав Черчесов дал оценку поражения своей команды от Швеции (0:2).

«Не обидное, а заслуженное поражение. Шведская сборная играла более качественно. Мы первые создали хороший момент, но не реализовали этот выход один на один. Нам не удалось быть полноценно сбалансированными.

                Какие итоги года? Мы провели достойный Чемпионат мира, Лигу наций. Разделили очки с командой, занявшей первую строчку. Но ввиду того, что положение в турнире определяется личными встречами, то шведам в этот раз повезло. Считаю, что все матчи сборной России были на хорошем уровне. Но играть с большими командами, такими как Германия и Швеция сложно без хорошей подготовки. При этом у нас не было ряда ключевых игроков, в то время, как шведы имели полный состав с самого начала», - сказал Черчесов.

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