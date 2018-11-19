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Манчини: надеюсь, что сборную Италии ждут только победы

Дата публикации: Вчера, 20:29 | Категория: Новости футбола

Роберто МанчиниРоберто Манчини

Главный наставник национальной команды Италии Роберто Манчини прокомментировал итог поединка своих подопечных со сборной США (1:0).

                «Все вновь подходило к тому, что матч закончиться «всухую», но таков футбол. Мы имели ряд голевых моментов. Важно, что мы показали хорошую игру.

                В следующем году стартуют квалификационные матчи к Евро-2020. Ранее у нас был ряд ничейных поединков и проигрышей, но мы надеемся, что впереди сборную Италии ждут лишь победы», - сказал Манчини.

                Отметим, что сборная Италии набрав четыре зачетных пункта в четырех встречах расположилась на втором месте в группе A3 Лиги наций, не сумев пройти в стадию плей-офф турнире. Тем не менее, итальянцам удалось сохранить место в данном дивизионе.

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