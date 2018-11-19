Манчини: надеюсь, что сборную Италии ждут только победы
Главный наставник национальной команды Италии Роберто Манчини прокомментировал итог поединка своих подопечных со сборной США (1:0).
«Все вновь подходило к тому, что матч закончиться «всухую», но таков футбол. Мы имели ряд голевых моментов. Важно, что мы показали хорошую игру.
В следующем году стартуют квалификационные матчи к Евро-2020. Ранее у нас был ряд ничейных поединков и проигрышей, но мы надеемся, что впереди сборную Италии ждут лишь победы», - сказал Манчини.
Отметим, что сборная Италии набрав четыре зачетных пункта в четырех встречах расположилась на втором месте в группе A3 Лиги наций, не сумев пройти в стадию плей-офф турнире. Тем не менее, итальянцам удалось сохранить место в данном дивизионе.
Похожие новости:
Роберто Манчини Главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини посетовал на то, что игроки его команды не имеют регулярной практики в клубах....
Роберто Манчини Новый главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал о том, какие задачи стоят перед ним у руля национальной...
Роберто Манчини Главный коуч питерского «Зенита» Роберто Манчини не собирается параллельно работать в клубе и сборной Италии. Об этом...
Роберто Манчини Помощник комиссара федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал, что уже скоро начнется активный поиск нового наставника...
Новый владелец «Марселя» американец Фрэнк Маккорт рассматривает кандидатуру безработного Роберто Манчини в качестве главного тренера...