Манчини: надеюсь, что сборную Италии ждут только победы

Роберто Манчини

Главный наставник национальной команды Италии Роберто Манчини прокомментировал итог поединка своих подопечных со сборной США (1:0).

«Все вновь подходило к тому, что матч закончиться «всухую», но таков футбол. Мы имели ряд голевых моментов. Важно, что мы показали хорошую игру.

В следующем году стартуют квалификационные матчи к Евро-2020. Ранее у нас был ряд ничейных поединков и проигрышей, но мы надеемся, что впереди сборную Италии ждут лишь победы», - сказал Манчини.

Отметим, что сборная Италии набрав четыре зачетных пункта в четырех встречах расположилась на втором месте в группе A3 Лиги наций, не сумев пройти в стадию плей-офф турнире. Тем не менее, итальянцам удалось сохранить место в данном дивизионе.