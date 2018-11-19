Джеррард: Золотой мяч должен получить чемпион мира

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне стоящий у руля шотландского «Рейнджерс», назвал тех, кто, по его мнению, являются фаворитами в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в Европе – «Золотой мяч».

«Эту награду должен получить чемпион мира. Тот игрок, который на протяжении всего года демонстрировал стабильную игру. Наиболее вероятными претендентами на это звание являются Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Также никогда нельзя сбрасывать со счетов Роналду и Месси. Считаю, что «Золотой мяч» получит кто-то из этих четверых игроков», - сказал Джеррард.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» будет определен 3 декабря.