Аньелли: третий еврокубковый турнир появится после 2024 года

Андреа Аньелли

Третий европейский кубок появится не раньше 2024 года. Об этом заявил президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли. Ожидается, что третий турнир будет добавлен к двум имеющимся в настоящее время – Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Мы занимались разработкой третьего турнира европейского уровня. В настоящее время мы ожидаем, что данная идея будет одобрена исполнительным комитетом в следующем месяце. В случае положительного ответа, турнир будет учрежден после 2024 года.

Кроме того, мы собираемся внести изменения в международный календарь. Следует сделать так, чтобы национальные чемпионаты внутри стран соответствовали международным состязаниям. Нужно изучить работу клубов в ходе трансферного периода, найти баланс между этими турнирами и предоставить время для отдыха футболистов. После того, как данный вопрос будет разрешен, то можно будет выбирать формат нового турнира», - пояснил Аньелли.