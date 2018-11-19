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Аньелли: третий еврокубковый турнир появится после 2024 года

Дата публикации: Вчера, 20:24 | Категория: Новости футбола

Андреа АньеллиАндреа Аньелли

Третий европейский кубок появится не раньше 2024 года. Об этом заявил президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли. Ожидается, что третий турнир будет добавлен к двум имеющимся в настоящее время – Лиге чемпионов и Лиге Европы.
                «Мы занимались разработкой третьего турнира европейского уровня. В настоящее время мы ожидаем, что данная идея будет одобрена исполнительным комитетом в следующем месяце. В случае положительного ответа, турнир будет учрежден после 2024 года.

Кроме того, мы собираемся внести изменения в международный календарь. Следует сделать так, чтобы национальные чемпионаты внутри стран соответствовали международным состязаниям. Нужно изучить работу клубов в ходе трансферного периода, найти баланс между этими турнирами и предоставить время для отдыха футболистов. После того, как данный вопрос будет разрешен, то можно будет выбирать формат нового турнира», - пояснил Аньелли.

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