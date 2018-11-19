Дибала: желаем возвращения Месси в сборную Аргентины
Дата публикации: Вчера, 20:22 | Категория: Новости футбола
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала заявил, что надеется о скорейшем возвращении в состав национальной команды именитого нападающего Лионеля Месси.
«Мы все желаем, чтобы Лионель вернулся в состав сборной. Мы понимаем, насколько он важен для нас, однако решение остается за ним. Мы представляем собой группу из молодых исполнителей и нам необходима поддержка», - отметил Дибалаю
Напомним, что после вылета сборной Аргентины в 1/8 финала Чемпионата мира в России от будущего обладателя Кубка мира Франции (3:4), Лионель Месси принял решение взять паузу в выступлениях на международной арене.
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