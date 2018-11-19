  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Дибала: желаем возвращения Месси в сборную Аргентины

Дата публикации: Вчера, 20:22 | Категория: Новости футбола

Пауло ДибалаПауло Дибала

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала заявил, что надеется о скорейшем возвращении в состав национальной команды именитого нападающего Лионеля Месси.

                «Мы все желаем, чтобы Лионель вернулся в состав сборной. Мы понимаем, насколько он важен для нас, однако решение остается за ним. Мы представляем собой группу из молодых исполнителей и нам необходима поддержка», - отметил Дибалаю

                Напомним, что после вылета сборной Аргентины в 1/8 финала Чемпионата мира в России от будущего обладателя Кубка мира Франции (3:4), Лионель Месси принял решение взять паузу в выступлениях на международной арене.

Нравится
Похожие новости:
  • Неймар: отсутствие Месси в сборной – позор футбола
    Неймар: отсутствие Месси в сборной – позор футбола
    Неймар Форвард национальной команды Бразилии Неймар заявил, что расстроен ввиду того, что Лионель Месси не получил вызов в сборную Аргентины....
  • Дибала: повезло играть с Роналду и Месси
    Дибала: повезло играть с Роналду и Месси
    Пауло Дибала Форвард туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала отметил, что ему повезло выступать в одних...
  • Месси: Я не могу играть вместе с Дибалой
    Месси: Я не могу играть вместе с Дибалой
    Лионель Месси Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что между ним и его товарищем по команде Пауло Дибалой не было никаких разногласий....
  • Месси выплатил зарплату охранникам сборной Аргентины вместо федерации футбо ...
    Месси выплатил зарплату охранникам сборной Аргентины вместо федерации футбо ...
    Финансовый кризис, который постиг аргентинскую футбольную федерацию, привёл к тому, что охранники национальной команды уже полгода не получают...
  • Конте: Дибала нужен сборной Италии
    Конте: Дибала нужен сборной Италии
    Тренер национальной итальянской команды подчеркнул, что хотел бы видеть молодого нападающего «Палермо» в составе итальянской сборной, а не...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close