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Сарри прокомментировал работу коллег в АПЛ

Дата публикации: Вчера, 20:20 | Категория: Новости футбола

Маурицио Сарри

Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий относительно работы своих коллег, которые работают в Английской Премьер-лиге, в частности о Юргене Клоппе, возглавляющем «Ливерпуль», Жозе Моуринью, работающем в «Манчестер Юнайтед» и Унаи Жмери из лондонского «Арсенала».

                «Больше всего мне нравится в Клоппе его философский подход к футболу. Когда ведешь с ним общение, то оно кажется образцовым. Моуринью видится мне человеком, который имеет в себе необыкновенные качества. Он произвел на меня хорошее впечатление, когда, играя дома произошел момент с моим ассистентом. Он выигрывал всё. Эмери является отличный профессионалом своего дела. Все его команды имеют атакующую модель и играют на достойном уровне», - выразил точку зрения итальянский специалист.

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