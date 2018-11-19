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Тите: повязка капитана для Неймара это ответственность

Дата публикации: Вчера, 20:18 | Категория: Новости футбола

ТитеТите

Главный коуч национальной команды Бразилии Тите пояснил, почему именно нападающему «Селесао» Неймару он доверил звание капитана.

                «Считаю, что повязка капитана это прежде всего ответственность, а не награда. Я хочу, чтобы Неймар был более открытым в общении с журналистами, развивался. Я удовлетворен, как идут дела.

                Неймар является лидером как на поле, так и в раздевалке. На одной из пресс-конференций он появился со своим сыном. Его вовсе никто не заставлял делать это. Он хотел продемонстрировать человеческую сторону. Когда являешься капитаном, следует понимать, как подавать себя общественности. Считаю, что в данной части у нас все складывается должным образом», - сказал наставник сборной Бразилии.

                Напомним, что Тите назначил постоянным капитаном команды Бразилии Неймара в начале сентября этого года.

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