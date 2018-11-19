Тите: повязка капитана для Неймара это ответственность

Тите

Главный коуч национальной команды Бразилии Тите пояснил, почему именно нападающему «Селесао» Неймару он доверил звание капитана.

«Считаю, что повязка капитана это прежде всего ответственность, а не награда. Я хочу, чтобы Неймар был более открытым в общении с журналистами, развивался. Я удовлетворен, как идут дела.

Неймар является лидером как на поле, так и в раздевалке. На одной из пресс-конференций он появился со своим сыном. Его вовсе никто не заставлял делать это. Он хотел продемонстрировать человеческую сторону. Когда являешься капитаном, следует понимать, как подавать себя общественности. Считаю, что в данной части у нас все складывается должным образом», - сказал наставник сборной Бразилии.

Напомним, что Тите назначил постоянным капитаном команды Бразилии Неймара в начале сентября этого года.