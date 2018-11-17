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Федерация футбола Испании: будем поддерживать Энрике

Дата публикации: Сегодня, 23:42 | Категория: Новости футбола

Луис ЭнрикеЛуис Энрике

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил о всецелой поддержке главного коуча сборной команды Луиса Энрике, несмотря на то, что его подопечным не удалось пройти в финальную стадию Лиги наций.

                «Безусловно, мы бы хотели выйти в финальную часть турнира. Тем не менее, мы сохранили место в лиге А. Нужно отметить, что сегодня в команде идет перестройка, включаются молодые исполнители. Мы будем стремится идти вперед и верить в наших игроков.

                В последнее время у нас появилось много новых игроков и федерация уверена в том, что главный тренер способен добиться с ними успехов. Мы будем его всецело поддерживать. Его работой мы довольны», - сказал Рубиалес.

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