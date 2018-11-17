Кьеллини: считаю, Роналду способен играть до 40 лет
Дата публикации: Сегодня, 23:40 | Категория: Новости футбола
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил мнение, что лидер атак команды Криштиану Роналду способен выступать на профессиональном уровне до 40-летнего возраста.
«Думаю, что Криштиану сможет играть до 40 лет. Я бы тоже смог, но это вряд ли. В ходе тренировочного процесса у Роналду удается должным образом настроить команду, дать ей мотивацию на совершенствование.
Криштиану является очень умным парнем. Переехав в Италию, он сразу старался понять динамику города, чтобы быстро адаптироваться. Когда он вернется в состав национальной команды, то будет играть в ней значительно дольше, нежели я», - рассказал защитник «Старой Синьоры».
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