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Кьеллини: считаю, Роналду способен играть до 40 лет

Дата публикации: Сегодня, 23:40 | Категория: Новости футбола

Джорджо КьеллиниДжорджо Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил мнение, что лидер атак команды Криштиану Роналду способен выступать на профессиональном уровне до 40-летнего возраста.

                «Думаю, что Криштиану сможет играть до 40 лет. Я бы тоже смог, но это вряд ли. В ходе тренировочного процесса у Роналду удается должным образом настроить команду, дать ей мотивацию на совершенствование.

                Криштиану является очень умным парнем. Переехав в Италию, он сразу старался понять динамику города, чтобы быстро адаптироваться. Когда он вернется в состав национальной команды, то будет играть в ней значительно дольше, нежели я», - рассказал защитник «Старой Синьоры».

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