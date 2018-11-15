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Барселона опровергла информацию о проблемах клуба с Дембеле

Дата публикации: Сегодня, 10:05 | Категория: Новости футбола

Усман ДембелеУсман Дембеле

Генеральный директор «Барселоны» Пеп Сегура дал комментарий относительно имеющихся в средствах массовой информации слухов о возмущении поведением французского исполнителя «блаугранос» Усмана Дембеле и вытекающей из них информации о его возможном уходе.

«Мы не имеем никаких проблем с Дембеле. Считаем нормальной ситуацией для молодого исполнителя, который перешел в большой клуб. Тут, кроме него есть ряд отличных игроков. Ранее он не сталкивался с подобным, поэтому сейчас ему нужно время, чтобы адаптироваться.

                Он еще достаточно молод и ему следует подстраиваться под подобный стиль игры. Мы подтвердим, что ему непросто и Усман понимает это. В настоящее время мы прикладываем все усилия, чтобы процесс адаптации шел более ускоренными темпами.

                К нам не поступало никаких предложений по Дембеле и мы не намерены вносить изменения в команду», - говорится в сообщении представителя «сине-гранатовых».

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