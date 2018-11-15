Джеррард: Клопп может привести Ливерпуль к победе в АПЛ
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а ныне возглавляющий шотландский «Рейнджерс», прокомментировал работу нынешнего главного наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.
«Когда я работал в штабе Клоппа, то я внимательно следил за его работой, учитывал все моменты, впитывая информацию словно губка. В настоящее время я слежу за ним по телевизору и наблюдаю, как ему удается справляться с различными ситуациями. Я никогда не стану как он – с безмерной энергией и харизмой, но я возьму у него хоть что-то.
Клоппу хорошо удается переключать эмоции. В ходе матчей он ярко проявляет свои эмоции, но после матча – нет. Именно поэтому ему удается достойно бороться с оказываемым давлением. Даже после проигрыша в каком-то финальном поединке, он будет тем, кто будет способен организовать вечеринку.
Верю в то, что Юргену в силах привести «Ливерпуль» к победе в Английской Премьер-лиге. Я знаю, как это важно для болельщиков клуба. Сейчас команда Клоппа в хорошем положении для триумфа», - сказал Джеррард.
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