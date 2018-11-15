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Руни: у сборной Англии яркое будущее

Дата публикации: Сегодня, 10:02 | Категория: Новости футбола

Уэйн РуниУэйн Руни

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни после победы над командой США (3:0) в своём последнем поединке за сборную Англии сказал, что эта команда в скором времени способна завоевать титул.

«То, что я наблюдал на протяжении последней недели, как главный тренер вел работу с футболистами, как они чутко реагировали на его установки, считаю, что команда находится в надежных руках. Сборная Англии состоит из молодых исполнителей, у которых яркое будущее. Скоро они смогут завоевать трофей. Надеюсь, у них это получится. Буду за них болеть.

                Моя последняя игра прошла отлично. Здорово закончить выступления на международной площадке именно так», - сказал Руни.

                Отметим, что Руни заявил о завершении выступления за национальную команду еще 2016 году. Всего на его счету 120 поединков за сборную и 53 забитых гола. Именно он является лучшим голеадором в истории команды.

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