  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Далич: Хорватия продемонстрировала лучшую игру

Дата публикации: Сегодня, 10:01 | Категория: Новости футбола

Златко ДаличЗлатко Далич

Главный наставник сборной Хорватии Златко Далич оценил победу своих подопечных над командой Испании (3:2) в матче Лиги наций.

                «Благодаря борьбе, усердной и компактной работе получилось добиться победного результата. Контроль мяча – не наш стиль. У нас получилось обеспечить оборону должным образом и построить быстрые контратаки. Так, команда пробежала 123 км, что говорит о высочайшем уровне. Сборная Хорватии продемонстрировала лучшую игру, чтобы взять три зачетных пункта. Считаю, мы заслужили эту победу.

                То, что произошло в конце встречи, должно войти в историю. Когда счет был 2:2, мы шли в атаку всей командой. Никто из команды не хотел обороняться и не думал о текущем счете. Это показывает характер и силу наших футболистов», - отметил Далич.

Нравится
Похожие новости:
  • Далич: после 20-й минуты Хорватия исчесла с поля
    Далич: после 20-й минуты Хорватия исчесла с поля
    Златко Далич Главный коуч сборной Хорватии Златко Далич дал оценку разгромному поражению команде Испании в ходе второго тура группового раунда Лиги...
  • Далич: Россия отличная команда
    Далич: Россия отличная команда
    Златко Далич Главный коуч команды Хорватии Златко Далич дал комментарий о предстоящем поединке четвертьфинала Мундиаля против сборной России. ...
  • Симеоне: Месси хорош, но только с высококлассной командой
    Симеоне: Месси хорош, но только с высококлассной командой
    Диего Симеоне Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своего соотечественника Лионеля Месси и...
  • Сборная Хорватии исключила Николу Калинича из заявки
    Сборная Хорватии исключила Николу Калинича из заявки
    Никола Калинич Нападающий национальной команды Хорватии Никола Калинич так и не примет участие в играх Чемпионата мира. В связи с тем, что он...
  • Кисслинг: «В матче с МЮ будем играть на победу»
    Кисслинг: «В матче с МЮ будем играть на победу»
    Форвард ливеркузенского «Байера» Штефан Кислинг заявил, что уверен в том, что его команде по силам добиться победы в матче с столь...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close