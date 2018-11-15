Далич: Хорватия продемонстрировала лучшую игру
Главный наставник сборной Хорватии Златко Далич оценил победу своих подопечных над командой Испании (3:2) в матче Лиги наций.
«Благодаря борьбе, усердной и компактной работе получилось добиться победного результата. Контроль мяча – не наш стиль. У нас получилось обеспечить оборону должным образом и построить быстрые контратаки. Так, команда пробежала 123 км, что говорит о высочайшем уровне. Сборная Хорватии продемонстрировала лучшую игру, чтобы взять три зачетных пункта. Считаю, мы заслужили эту победу.
То, что произошло в конце встречи, должно войти в историю. Когда счет был 2:2, мы шли в атаку всей командой. Никто из команды не хотел обороняться и не думал о текущем счете. Это показывает характер и силу наших футболистов», - отметил Далич.
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