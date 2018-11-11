Де Хеа отказался продлить контракт с МЮ

Давид Де Хеа

Как сообщают британские таблоиды, «Манчестер Юнайтед» все еще не договорился с испанским голкипером Давидом де Хеа о продлении трудового соглашения.

Отмечается, что страж ворот «красных дъяволов» не желает вести переговоры с руководством клуба, так как неудовлетворен результатами команды. Так, если договориться сторонам не удастся, де Хеа покинет «МЮ» на правах свободного агента летом 2020 года. Кроме того, не исключен вариант, что с голкипером расстанутся ранее, чтобы получить хорошую прибыль с его трансфера.

Добавим, что контракт испанского вратаря рассчитан до конца этого сезона, но в нем имеется опция продления на один год.