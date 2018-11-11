Де Хеа отказался продлить контракт с МЮ
Дата публикации: Сегодня, 06:56 | Категория: Новости футбола
Как сообщают британские таблоиды, «Манчестер Юнайтед» все еще не договорился с испанским голкипером Давидом де Хеа о продлении трудового соглашения.
Отмечается, что страж ворот «красных дъяволов» не желает вести переговоры с руководством клуба, так как неудовлетворен результатами команды. Так, если договориться сторонам не удастся, де Хеа покинет «МЮ» на правах свободного агента летом 2020 года. Кроме того, не исключен вариант, что с голкипером расстанутся ранее, чтобы получить хорошую прибыль с его трансфера.
Добавим, что контракт испанского вратаря рассчитан до конца этого сезона, но в нем имеется опция продления на один год.
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