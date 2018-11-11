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Малком: Месси – инопланетянин футбола

Дата публикации: Сегодня, 06:55 | Категория: Новости футбола

Лионель МессиЛионель Месси

Хавбек «Барселоны» Малком рассказал, что восхищен игрой лидера атак команды Лионелем Месси, а также его способностями мотивировать футболистов сине-гранатовых.

                «Перед стартом одного из поединков Месси говорил, что после того, как овладеет мячем, передаст его мне, когда я буду находится в хорошем положении перед воротами соперника. Мы вышли на футбольное поле, случилась подобная ситуация и он сделал так, как и говорил. Месси – инопланетянин футбола.

                Это тот игрок, который всегда ставит цель делать все возможное для своей команды. Именно поэтому он носит капитанскую повязку. Месси способен вдохновлять нас. Мы уважаем его. Для меня это лучший футболист в мире. Я многому учусь у него и максимально пользуюсь тем, что работаю с ним», - рассказал бразильский полузащитник каталонского клуба.

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