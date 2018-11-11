Модрич: для Реала нет ничего невозможного
Хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич дал комментарий относительно неудачного старта команды в текущем сезоне.
«Сегодня мы собираемся прибавлять, так как сезон был начат плохо. Но для нас важно лишь то, как он будет завершен. Поэтому собираемся много работать, чтобы становится лучше. Мы собираемся преодолевать препятствия, с которыми сталкиваемся ежегодно.
Хотим завоевать трофеи, за которые ведем борьбу. Я уверен, что с новым главным тренером нас ждет достойный сезон, в котором мы прибавим», - выразил надежду Модрич.
Полузащитник «королевского» клуба добавил, что «Реалу» по силам в четвертый раз к ряду завоевать победу в Лиге чемпионов.
«Для «Реала» нет ничего невозможного. Мы продемонстрировали это в последних трех сезонах. Тогда все думали, что это нереально, а мы, несмотря на это побеждали. Почему не сделать это снова? Будем стремится к этому», - заявил хорватский футболист.
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