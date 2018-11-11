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Вальверде: уступили Бетису еще в первой половине игры

Дата публикации: Вчера, 23:29 | Категория: Новости футбола

Эрнесто ВальвердеЭрнесто Вальверде

Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий относительно домашнего поражения своих подопечных «Бетису» (3:4).

                «Мы играли не очень хорошо. Не удалось контролировать ход матча. Поэтому и вышел такой результат в первом тайме. Во второй половине игры, каждый раз, когда мы возвращались в игру – нас наказывали голом.

                Не могу сказать, что «Бетис» был намного лучше «Барселоны». Мы просто подошли к игре очень расслабленно. Контроля игры не было, из-за чего возникала опасность вблизи наших ворот. Давали возможность сопернику теряя мяч убегать 4 в 4. Нас ловили на этом.

                Не считаю, что причина расслабления – возвращение в состав Лионеля Месси. Мы имели целую серию достойных поединков. В этот раз неудачно начали игру и чего-то не хватило. Не прессинга, а свежести, реализации голевых эпизодов. В конце игры удалось действовать более эффективно и имели шансы, если сравнивать с первой половиной игры», - подчеркнул испанский специалист.

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