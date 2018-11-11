Торрес: надеюсь, что Ливерпуль победит в АПЛ
Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес выразди надежду, что «Ливерпуль» в этом сезоне победит в Английской Премьер-лиге. Также испанец болеет за другой свой бывший клуб – лондонский «Челси».
«Хочу, чтобы оба эти клуба выигрывали. Но когда они будут встречаться вместе – не буду смотреть поединок. Люблю две эти команды.
Самое лучшее время в моей карьере было в «Ливерпуле». Я люблю этот город, фанатом. Когда я был там, я чувствовал себя как у себя дома.
Касаемо «Челси», хочу сказать, что он дал мне то, чего я желал – титулы. У меня такие же отличные воспоминания о пребывании в лондонском клубе. Такое не забывается.
Надеюсь, что в этом сезоне в АПЛ победит «Ливерпуль», а в следующем – «Челси», - сказал Торрес.
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