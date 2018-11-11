Гвардиола: продемонстрировали хорошую игру против команды топ-класса

Хосеп Гвардиола

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий относительно победы своей команды в домашнем поединке против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Победили заслуженно. Вероятно, в первой половине игры мы играли осторожно, так как не хотели терять мяч. Команда соперника здорово оборонялась. Второй тайм показал более открытую игру. У нас удавалось находить свободное пространство и демонстрировать хорошую игру против команды топ-уровня.

Почему действовали осторожно? Хотели показать себя при своих фанатах и знали, как важно играть в свою игру. Мы делали все хорошо и гол Агуэро помог нам.

«Манчестер Юнайтед» является командой такого класса, которой нужно совсем немного, чтобы наказать оппонента. Поэтому подобные ситуации, как при ответном мяче, могут происходить. Мы отлично отреагировали и больше не допускали подобного возле своих ворот.

Победа в АПЛ? Пока еще не закончился даже первый круг. В футболе может произойти многое. Мы забиваем много, создаем множество голевых эпизодов. Важно, чтобы все футболисты вернулись в должной форме после матчей национальных команд», - сказал Гвардиола.