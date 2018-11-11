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Гвардиола: продемонстрировали хорошую игру против команды топ-класса

Дата публикации: Вчера, 23:26 | Категория: Новости футбола

Хосеп ГвардиолаХосеп Гвардиола

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий относительно победы своей команды в домашнем поединке против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

                «Победили заслуженно. Вероятно, в первой половине игры мы играли осторожно, так как не хотели терять мяч. Команда соперника здорово оборонялась. Второй тайм показал более открытую игру. У нас удавалось находить свободное пространство и демонстрировать хорошую игру против команды топ-уровня.

                Почему действовали осторожно? Хотели показать себя при своих фанатах и знали, как важно играть в свою игру. Мы делали все хорошо и гол Агуэро помог нам.

                «Манчестер Юнайтед» является командой такого класса, которой нужно совсем немного, чтобы наказать оппонента. Поэтому подобные ситуации, как при ответном мяче, могут происходить. Мы отлично отреагировали и больше не допускали подобного возле своих ворот.

                Победа в АПЛ? Пока еще не закончился даже первый круг. В футболе может произойти многое. Мы забиваем много, создаем множество голевых эпизодов. Важно, чтобы все футболисты вернулись в должной форме после матчей национальных команд», - сказал Гвардиола.

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