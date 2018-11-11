Гаттузо: проиграли команде, которая явно сильнее нас

Дженнаро Гаттузо

Главный коуч «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после поражения от туринского «Ювентуса» (0:2) в поединке 12 тура национального чемпионата.

«Не нужно искать оправдания. Мы уступили команде, которая значительно сильнее нас. Наши футболисты делали то, что должны. Тем не менее, «Ювентусу» не удалось нас раздавить. Порой мы показывали хорошую игру, но наш соперник сегодня на другом уровне, нужно признать это. «Ювентус» сегодня на одном уровне с «Манчестер Сити» и «Барселоной»», - сказал главный наставник «россонери».

Также Гаттузо прокомментировал нереализованный пенальти аргентинского форварда команды Гонсало Игуаина:

«Мы имеем в команде несколько исполнителей 11-метровых ударов. Они между собой решают, кто будет его пробивать. Игуаин чувствовал, что способен забить, но допустил ошибку. Ему следует научиться контролировать себя. Я видел, что он ощущает давление, когда вызвался бить пенальти своему бывшему клубу. Любой футболист знает, что в таких эпизодах эмоции могут взять верх», - отметил итальянский специалист.