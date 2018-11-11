Аршавин завершает карьеру

Андрей Аршавин

Именитый российский футболист Андрей Аршавин, защищавший цвета казахстанского «Кайрата» по окончанию матча с карагандинским «Шахтером» заявил, что собирается завершить карьеру после финала Кубка Казахстана.

«Думаю, что завершаю карьеру. Пока выходные, потом тренировка, подготовка к финальной игре Кубка. В конце ноября намерен вернутся в Санкт-Петербург.

Мне все нравилось здесь. Думаю, что я должен был сделать что-то, чтобы «Кайрат» занял первую строчку первенства. Но, к сожалению, этого не случилось. Второе место «Кайрат» способен занять и без моего участия», - сказал 37-летний исполнитель.