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Аршавин завершает карьеру

Дата публикации: Вчера, 23:19 | Категория: Новости футбола

Андрей АршавинАндрей Аршавин

Именитый российский футболист Андрей Аршавин, защищавший цвета казахстанского «Кайрата» по окончанию матча с карагандинским «Шахтером» заявил, что собирается завершить карьеру после финала Кубка Казахстана.

                «Думаю, что завершаю карьеру. Пока выходные, потом тренировка, подготовка к финальной игре Кубка. В конце ноября намерен вернутся в Санкт-Петербург.

                Мне все нравилось здесь. Думаю, что я должен был сделать что-то, чтобы «Кайрат» занял первую строчку первенства. Но, к сожалению, этого не случилось. Второе место «Кайрат» способен занять и без моего участия», - сказал 37-летний исполнитель.

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