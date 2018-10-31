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Барселона - Реал Мадрид 5:1 и другие унизительные поражения Реала

Дата публикации: Сегодня, 19:46 | Категория: Новости футбола

28 октября впервые за 16 лет мадридский Реал проиграл на выезде в четвертом матче подряд. И не просто проиграл, а был вдребезги разбит на Камп Ноу со счетом 5-1! Давайте вспомним, какие еще унизительные поражения пришлось вытерпеть Реал Мадриду.

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