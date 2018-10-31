Барселона - Реал Мадрид 5:1 и другие унизительные поражения Реала

28 октября впервые за 16 лет мадридский Реал проиграл на выезде в четвертом матче подряд. И не просто проиграл, а был вдребезги разбит на Камп Ноу со счетом 5-1! Давайте вспомним, какие еще унизительные поражения пришлось вытерпеть Реал Мадриду.