Барселона - Реал Мадрид 5:1 и другие унизительные поражения Реала
Дата публикации: Сегодня, 19:46 | Категория: Новости футбола
28 октября впервые за 16 лет мадридский Реал проиграл на выезде в четвертом матче подряд. И не просто проиграл, а был вдребезги разбит на Камп Ноу со счетом 5-1! Давайте вспомним, какие еще унизительные поражения пришлось вытерпеть Реал Мадриду.
Похожие новости:
Реал намерен побороться с Барселоной за «нового Неймара»
По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны...
По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны...
"Реал" начал "Операцию Де Хеа"
Мадридский "Реал" продолжает попытки приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует издание AS. Королевский клуб уже связывался...
Мадридский "Реал" продолжает попытки приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует издание AS. Королевский клуб уже связывался...
«Реал» в девятый раз подряд становится самым доходным клубом мира
= Аудиторская фирма «Deloitte» обнародовала рейтинг наиболее доходных клубов 2013 года. В очередной раз на вершине пьедестала оказался...
= Аудиторская фирма «Deloitte» обнародовала рейтинг наиболее доходных клубов 2013 года. В очередной раз на вершине пьедестала оказался...
Барселона - Реал Мадрид обзор матча (26.10.2013)
26 октября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 10-й тур...
26 октября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 10-й тур...
Борнмут - Реал Мадрид | краткий видеообзор матча
21 Июля 2013 | Товарищеский матч...
21 Июля 2013 | Товарищеский матч...