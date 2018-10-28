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Де Хеа: концентрируюсь на игре МЮ, а не новом контракте

Дата публикации: Сегодня, 12:26 | Категория: Новости футбола

Давид де ХеаДавид де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что в настоящее время концентрируется непосредственно на игре своей команды, а не ситуации, которая сложилась вокруг его трудового соглашения. Напомним, что контракт испанского стража ворот с «красными дъяволами» рассчитан до конца сезона.

«Сейчас самое важное – концентрация на победе в поединках. Разговоры о контракте и остальном отвлекают. Следует уделять внимание именно футболу. Впереди нам предстоит сыграть ряд матчей. Все мысли только о них.

Я играю за «Манчестер Юнайтед» уже на протяжении восьми сезонов. Я счастлив здесь. Ко мне хорошо относится, как клуб, так и болельщики», - рассказал де Хеа.

Отметим, что ранее главный наставник «манкунианцев» Жозе Моуринью сообщал, что де Хеа врядли оформит новый трудовой договор с клубом.

 

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