Де Хеа: концентрируюсь на игре МЮ, а не новом контракте
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что в настоящее время концентрируется непосредственно на игре своей команды, а не ситуации, которая сложилась вокруг его трудового соглашения. Напомним, что контракт испанского стража ворот с «красными дъяволами» рассчитан до конца сезона.
«Сейчас самое важное – концентрация на победе в поединках. Разговоры о контракте и остальном отвлекают. Следует уделять внимание именно футболу. Впереди нам предстоит сыграть ряд матчей. Все мысли только о них.
Я играю за «Манчестер Юнайтед» уже на протяжении восьми сезонов. Я счастлив здесь. Ко мне хорошо относится, как клуб, так и болельщики», - рассказал де Хеа.
Отметим, что ранее главный наставник «манкунианцев» Жозе Моуринью сообщал, что де Хеа врядли оформит новый трудовой договор с клубом.
Похожие новости:
Давид де Хеа Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации вокруг трудового соглашения стража ворот команды Давида...
Маруан Феллайни Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как занимается убеждением хавбека своей команды Маруана...
Жозе Моуринью Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы к продлению трудового соглашения с главным коучем команды Жозе Моуринью....
Фланговый форвард столичного испанского «Реала» — валлиец Г. Бэйл — сумел договориться с наставником «Манчестер...
По сведениям Mirror, хавбек «Лестера» и национальной французской сборной Н. Канте имеет все шансы оказаться в «Манчестер...