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Блаттер: политика изменила футбол

Дата публикации: Сегодня, 12:24 | Категория: Новости футбола

Йозеф БлаттерЙозеф Блаттер

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что политика является непосредственной частью футбола. Также он отметил, что различные футбольные организации ничего не могут сделать с тем, когда стоит вопрос о политических интересах определенных стран.

                «Футбол помогает обществу объединяться, находить точки соприкосновения. Однако ФИФА не в силах сделать что-либо, когда государство вмешивается в футбол. Теперь политика – неотъемлемая часть спорта. Мы видим, как это повлияло на футбол», - рассказал Блаттер.

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