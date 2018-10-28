Блаттер: политика изменила футбол

Йозеф Блаттер

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что политика является непосредственной частью футбола. Также он отметил, что различные футбольные организации ничего не могут сделать с тем, когда стоит вопрос о политических интересах определенных стран.



«Футбол помогает обществу объединяться, находить точки соприкосновения. Однако ФИФА не в силах сделать что-либо, когда государство вмешивается в футбол. Теперь политика – неотъемлемая часть спорта. Мы видим, как это повлияло на футбол», - рассказал Блаттер.