Ювентус зимой может взять Погба в аренду
По данным итальянских футбольных изданий, туринский «Ювентус» рассматривает возможность заключения сделки с «Манчестер Юнайтед» относительно аренды полузащитника Поля Погба в зимний период трансферов.
Отмечается, что боссы «Старой синьоры» заинтересованы в возвращении в команду французского таланта и намерены сделать привлекательное предложение для игрока в январе 2019 года. Ожидается, что «Ювентус» направит «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде Погба до конца текущего сезона с правом выкупа в летнее окно трансферов за сумму свыше 70 000 000 евро.
Напомним, что Погба имеет достаточно сложные отношения с главным наставником «красных дъяволов» Жозе Моуринью. При этом сам француз в одном из недавних интервью заявил, что ему не разрешается комментировать данную ситуацию.
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