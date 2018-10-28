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Ювентус зимой может взять Погба в аренду

Дата публикации: Сегодня, 12:21 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

По данным итальянских футбольных изданий, туринский «Ювентус» рассматривает возможность заключения сделки с «Манчестер Юнайтед» относительно аренды полузащитника Поля Погба в зимний период трансферов.

                Отмечается, что боссы «Старой синьоры» заинтересованы в возвращении в команду французского таланта и намерены сделать привлекательное предложение для игрока в январе 2019 года. Ожидается, что «Ювентус» направит «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде Погба до конца текущего сезона с правом выкупа в летнее окно трансферов за сумму свыше 70 000 000 евро.

                Напомним, что Погба имеет достаточно сложные отношения с главным наставником «красных дъяволов» Жозе Моуринью. При этом сам француз в одном из недавних интервью заявил, что ему не разрешается комментировать данную ситуацию.

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