Анчелотти: основная проблема Серии А – стадионы
Главный наставник «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что одной из главных проблем итальянского футбола являются устаревшие стадионы. Кроме того, специалист отметил и другие недостатки отечественного футбола.
«Серия А существенно уступает другим чемпионатам в тактическом плане, но не в технике. В Италии нет больших талантов, однако есть ряд исполнителей с большим будущим.
Однозначная проблема итальянского футбола – стадионы. Люди просто не приходят на футбольные матчи. В Европе всё по-другому – болельщики приходят на игру для хорошего времяпровождения. При этом, там имеются рестораны, различные развлечения, где можно провести время со своей семьей.
Кроме того, дерби в Италии сопровождаются рядом грубостей и оскорблениями. «Барселона» и «Реал» противостоят друг другу, однако они не переходят данную черту. Нам следует избавиться от этого. Также нужно делать благоприятную атмосферу на стадионе для зрителей, которой будет присуща некая расслабленность», - рассказал Анчелотти.
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