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Серхио Рамос: мы будем стоять за тренера до конца

Дата публикации: Вчера, 22:00 | Категория: Новости футбола

Серхио РамосСерхио Рамос

Капитан мадридского «Реала», защитник Серхио Рамос выразил поддержку главному коучу команды Хулену Лопетеги после поражения команды «Леванте». Напомним, «королевский» клуб уступил «лягушкам» в рамках 9 тура испанского чемпионата со счетом 1:2.

                «То, что после серии неудач имеется критика в адрес тренера – нормальный процесс. Если болельщики расстраиваются из-за поражений – аналогично.

                Несмотря на это, команда едина и работает, как никогда слаженно. Это единственный вариант идти вперед. Всегда считал, что в подобной ситуации менять главного тренера нельзя. Мы будем стоять за него до конца. Все футболисты «Реала» поддерживают Лопетеги. Он является отличным специалистом. Сейчас нам следует немного успокоиться», - заявил 32-летний испанский защитник.

                Напомним, что «Реал» терпит уже четвертое к ряду поражение в Примере. В настоящее время команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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