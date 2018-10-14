Анри хочет повторить успех Зидана
Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола
Новоиспеченный главный коуч «Монако» Тьерри Анри заявил, что он является большим поклонником французского специалиста Зинедина Зидана.
Отметим, что ранее Анри и Зидан защищали национальную команду Франции.
«Стать таким же успешным, как Зидан – было бы фантастикой. Также я восхищаюсь работой Дидье Дешама. Мне нельзя рассказывать почему. Все знают, что они добились многого.
Когда мы встречаемся, всегда разговариваем. Раньше мы беседовали о футболе, а теперь о тренерской деятельности. Да, у каждого свое мнение, видение работы, однако они являются для всех примером», - заявил Анри.
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