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Футболисты, победившие смертельные болезни

Дата публикации: Вчера, 23:30 | Категория: Новости футбола

Мы привыкли видеть на поле большое количество борьбы. Но одно дело бороться с таким же человеком, а другое — бороться с самим собой. Сегодня поговорим о футболистах, которым удалось побороть серьезные болезни.

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