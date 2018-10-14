Футболисты, победившие смертельные болезни
Дата публикации: Вчера, 23:30 | Категория: Новости футбола
Мы привыкли видеть на поле большое количество борьбы. Но одно дело бороться с таким же человеком, а другое — бороться с самим собой. Сегодня поговорим о футболистах, которым удалось побороть серьезные болезни.
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