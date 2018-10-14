Модрич: не могу сказать, что обязан выиграть Золотой мяч
Хавбек мадридского «Реала» и национальной команды Хорватии Лука Модрич рассказал о своих шансах завоевать главную индивидуальную награду «Золотой мяч».
«Не люблю заявлять, что «Я заслуживаю «Золотой мяч». Для меня самое важное играть и быть на поле, как можно больше. 2018 год – безусловно мой лучший в карьере. Однако и это не заставит меня говорить о том, что я обязан завоевать эту награду», - сказал Модрич.
Также 33-летний исполнитель назвал тех футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч».
«Фантастический сезон провел Рафаэль Варан. Также считаю невероятно талантливым футболистом Килиана Мбаппе. Уже сегодня он показывает отличный уровень. В будущем он может стать великим игроком, у него огромный потенциал. Также еще один фаворит – Антуан Гризманн. В этом году он достиг немалых высот», - выразил мнение хорватский хавбек.
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