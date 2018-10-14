  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Модрич: не могу сказать, что обязан выиграть Золотой мяч

Дата публикации: Вчера, 23:28 | Категория: Новости футбола

Лука МодричЛука Модрич

Хавбек мадридского «Реала» и национальной команды Хорватии Лука Модрич рассказал о своих шансах завоевать главную индивидуальную награду «Золотой мяч».

                «Не люблю заявлять, что «Я заслуживаю «Золотой мяч». Для меня самое важное играть и быть на поле, как можно больше. 2018 год – безусловно мой лучший в карьере. Однако и это не заставит меня говорить о том, что я обязан завоевать эту награду», - сказал Модрич.

                Также 33-летний исполнитель назвал тех футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч».

                «Фантастический сезон провел Рафаэль Варан. Также считаю невероятно талантливым футболистом Килиана Мбаппе. Уже сегодня он показывает отличный уровень. В будущем он может стать великим игроком, у него огромный потенциал. Также еще один фаворит – Антуан Гризманн. В этом году он достиг немалых высот», - выразил мнение хорватский хавбек.

Нравится
Похожие новости:
  • Азар: Золотой мяч получит Модрич
    Азар: Золотой мяч получит Модрич
    Лука Модрич Лидер атак лондонского «Челси» заявил, что не уверен в том, что может выиграть «Золотой мяч». Бельгиец отдал...
  • Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз
    Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз
    Антуан Гризманн Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выразил мнение, что в этом году индивидуальную награду «Золотой...
  • Модрич: не думаю про Золотой мяч
    Модрич: не думаю про Золотой мяч
    Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что он чувствовал усталость после Чемпионата мира, который прошел в России этим летом....
  • Иско: Модрич заслуживает Золотой мяч
    Иско: Модрич заслуживает Золотой мяч
    Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» Иско прокомментировал уверенную победу своей команды над итальянской «Ромой» (3:0) в...
  • Модрич может вернуться в АПЛ
    Модрич может вернуться в АПЛ
    Л. Модрич, центральный хавбек «Реала» (Мадрид), задумался о целесообразности смены клуба. Такую информацию предоставил Diario Gol. ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close