Дзюба: Черышев – наша палочка-выручалочка
Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал о победе над командой Турции (2:0) в рамках группового этапа Лиги наций. Нападающий отметил своего партнера по команде – полузащитника Дениса Черышева, который забил второй мяч в ворота соперника.
«Рад победе, так как матч был сложным. Она была очень важна для нас. Атмосфера на стадионе – потрясающая. Поздравляю с победой всю Россию.
Было непросто, когда ускорялись наливались ноги – словно бежишь под водой. Во второй половине игры у нас появилось второе дыхание, было легче и удалось забить. Черышев – наша палочка-выручалочка. Он вышел и забил первым касанием мяча.
Очень хорошо, что команда вела сражение по всему футбольному полю, не уступая сборной Турции ни сантиметра. Мы знали то, что соперник хорош в индивидуальном плане. В первой половине игры мы много убегали, также были возможности во втором тайме. Если бы мы воспользовались ими должным образом, то смогли бы забить голы еще», - рассказал российский нападающий.
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