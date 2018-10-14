Шевченко: скучаю за карьерой игрока
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко рассказал, что ему приходиться думать о футболе уже не в качестве игрока, а как специалисту.
«Скучаю за игровой карьерой. Если появляется возможность, то я выхожу на футбольное поле – тренируюсь и играю с удовольствием. При этом, подобное никак не сказывается на моей работе. Сегодня я являюсь тренером, а тренер не должен думать, как футболист. Минувший отборочный цикл позволил мне научиться проводить верный анализ хода матча, понимать характеристики игроков. Также он дал мне хладнокровности в выборе замен.
Работа со сборной не дает большого количества свободного времени, поэтому всегда следует выделять ключевые аспекты. Нельзя заниматься всем основательно, когда нет достаточно времени. Важно точечно заниматься определенной проблемой, в частности тактикой, изменением структуры игры, которые помогут ее существенно улучшить.
Кроме того, немаловажным является изучение соперника, проведение селекции, понимание состояния каждого футболиста. После проводится четкий анализ микроцикла и отработка его максимально продуктивным образом. Это позволит перенести команде все имеющиеся наработки на поле», - рассказал Шевченко.
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