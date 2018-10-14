Лёв: разговоры о моей отставке – норма
Главный коуч национальной команды Германии Йоахим Лёв дал комментарий относительно возможного увольнения. Отметим, что в последнем поединке Лиги наций УЕФА, подопечные специалиста на выезде уступили сборной Нидерландов со счетом 0:3.
«То, что ходят разговоры о моем уходе в отставку – нормально. Мне нужно прислушиваться к ним. Подобное неизбежно в условиях последних результатов команды. Но в настоящее время я полностью сконцентрирован на игре против команды Франции. Сегодня я заинтересован лишь в этом, а не о разговорах о моем увольнении», - заявил немецкий специалист.
Напомним, что сборная Германия после двух матчей занимает лишь последнее место в группе дивизиона А Лиги наций УЕФА, имея в своем активе лишь один зачетный пункт. 16 октября Бундестим предстоит встретиться с французской национальной командой.
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