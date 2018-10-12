Ибрагимович зимой может вернуться в МЮ

Златан Ибрагимович

Как сообщает ряд европейских футбольных изданий, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает возможность возвращения в команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Отмечается, что шведский форвард сможет не только усилить атакующую линию «манкунианцев», но и оказать положительный эффект на атмосферу в раздевалке команды.

Напомним, что Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед два года – с 2016 по 2018 год.

В этом сезоне MLS37-летний шведский исполнитель сыграл в 25 поединках и отметился 21 забитыми мячами. В настоящее время Златан находится на второй строчке в списке голеадоров американского первенства.