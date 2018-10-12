Ибрагимович зимой может вернуться в МЮ
Дата публикации: Сегодня, 00:15 | Категория: Новости футбола
Как сообщает ряд европейских футбольных изданий, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает возможность возвращения в команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Отмечается, что шведский форвард сможет не только усилить атакующую линию «манкунианцев», но и оказать положительный эффект на атмосферу в раздевалке команды.
Напомним, что Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед два года – с 2016 по 2018 год.
В этом сезоне MLS37-летний шведский исполнитель сыграл в 25 поединках и отметился 21 забитыми мячами. В настоящее время Златан находится на второй строчке в списке голеадоров американского первенства.
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