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Ибрагимович зимой может вернуться в МЮ

Дата публикации: Сегодня, 00:15 | Категория: Новости футбола

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

Как сообщает ряд европейских футбольных изданий, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает возможность возвращения в команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

                Отмечается, что шведский форвард сможет не только усилить атакующую линию «манкунианцев», но и оказать положительный эффект на атмосферу в раздевалке команды.

                Напомним, что Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед два года – с 2016 по 2018 год.

                В этом сезоне MLS37-летний шведский исполнитель сыграл в 25 поединках и отметился 21 забитыми мячами. В настоящее время Златан находится на второй строчке в списке голеадоров американского первенства.

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