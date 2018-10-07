Ибрагимович: Моуринью способен выиграть АПЛ

Златан Ибрагимович

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», считает, что настоящий главный коуч «манкунианцев» Жозе Моуринью может привести команду к победе в АПЛ.

«Считаю, что Моуринью может выиграть в Английской Премьер-лиге, так как он является подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед». Однако его успех зависит от команды. У него не получиться сотворить чудо, если команда недостаточно хороша. Считаю, что «красные дъяволы» имеют хороший коллектив, который демонстрирует прогресс.

Почему Моуринью особенный? У Жозе менталитет победителя. Он делает все для победы. Он отлично разбирается в футболе и читает игру. Моуринью манипулирует не игрой, а своими футболистами. Однажды в «Интере» он заставил команду выложиться на 200%, но за него, а не команду.

Моуринью – не классический тренер. К примеру, Фабио Капелло это – уважение и дисциплина. У Жозе тоже имеются данные черты, но он дает команде еще и характер», - говорит шведский нападающий.