Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выразил мнение, что в этом году индивидуальную награду «Золотой мяч» должен получить французский футболист.
«Моя мечта – «Золотой мяч». Обычно эту награду получают самые лучшие игроки. Было бы здоров однажды стать таковым и быть примером для остальных футболистов.
Французские футболисты стали чемпионам мира, а в такой команде должен быть лучший игрок, верно?
Безусловно, что есть разные мнения, будет голосование. Но я считаю, что «Золотой мяч» должен достаться французскому футболисту», - заявил Гризманн.
Отметим, что из французской национальной команды в числе претендентов на «Золотой мяч», кроме Гризманна – Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Н'Голо Канте, Рафаэль Варан, а также голкипер Уго Льорис.
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