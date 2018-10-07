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Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

Антуан ГризманнАнтуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выразил мнение, что в этом году индивидуальную награду «Золотой мяч» должен получить французский футболист.

                «Моя мечта – «Золотой мяч». Обычно эту награду получают самые лучшие игроки. Было бы здоров однажды стать таковым и быть примером для остальных футболистов.

                Французские футболисты стали чемпионам мира, а в такой команде должен быть лучший игрок, верно?

                Безусловно, что есть разные мнения, будет голосование. Но я считаю, что «Золотой мяч» должен достаться французскому футболисту», - заявил Гризманн.

                Отметим, что из французской национальной команды в числе претендентов на «Золотой мяч», кроме Гризманна – Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Н'Голо Канте, Рафаэль Варан, а также голкипер Уго Льорис.

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