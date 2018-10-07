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Азар прокомментировал возможный переход в Реал

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Эден АзарЭден Азар

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о возможном переходе в мадридский «Реал».

                «Я хочу, чтобы мне было хорошо, чтобы хорошо было «Челси», так как именно этот клуб дал мне всё. Не хочу говорить о том, что оформлю новое трудовое соглашение, а потом не сделаю это. Иногда, когда я просыпаюсь, то думаю, что хочу уйти. В то же время я думаю о том, что хочу остаться. Решение принять тяжело, ведь на кону моё будущее. В январе мне будет уже 28 лет.

                Сегодня я демонстрирую хороший футбол. «Реал» является лучшим клубом в мире. Следует все тщательно обдумать, так как я с ранних лет мечтал о том, чтобы выступать именно в «Реале». Я намерен поговорить с руководством «Челси», - заявил Азар.

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