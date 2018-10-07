Азар прокомментировал возможный переход в Реал

Эден Азар

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Я хочу, чтобы мне было хорошо, чтобы хорошо было «Челси», так как именно этот клуб дал мне всё. Не хочу говорить о том, что оформлю новое трудовое соглашение, а потом не сделаю это. Иногда, когда я просыпаюсь, то думаю, что хочу уйти. В то же время я думаю о том, что хочу остаться. Решение принять тяжело, ведь на кону моё будущее. В январе мне будет уже 28 лет.

Сегодня я демонстрирую хороший футбол. «Реал» является лучшим клубом в мире. Следует все тщательно обдумать, так как я с ранних лет мечтал о том, чтобы выступать именно в «Реале». Я намерен поговорить с руководством «Челси», - заявил Азар.