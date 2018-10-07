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Неймар: Мбаппе – феномен

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Неймар МбаппеНеймар Мбаппе

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар дал оценку своему партнеру по атаке Килиану Мбаппе, который в игре с «Лионом» в рамках 9 тура Лиги 1 (5:0) сделал покер.

                «Мой сын очень любит Мбаппе. Однажды я взял его на тренировку. Он все время говорил о Килиане. Он хотел сделать с ним фото, чтобы показать одноклассникам. Сын стал счастливым, когда он сфотографировался с Мбаппе.

                Килиан очень важен для «ПСЖ». Вся команда его безмерно уважает. Когда он что-то говорит, мы все слушаем его, несмотря на его возраст.

                В игре с «Лионом» Мбаппе мог забить больше. Для меня он – феномен. Надеюсь, что ему удастся играть в таком же духе на протяжении нескольких будущих лет», - сказал Неймар.

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