Клопп: Лига наций – бессмысленный турнир

Юрген Клопп

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп, перед перерывом на поединки национальных команд рассказал, что против такого нового турнира, как Лига наций.

«Если бы кто-то сказал мне о том, что после 8 туров и в условиях такого сложного графика у нас будет 20 зачетных пунктов, то я бы сказал: «Да, давайте начнем с 9 тура». Но теперь футболисты будут уезжать в свои сборные, чтобы принять участие в играх Лиги наций. Этот турнир – самый бессмысленный в футбольном мире. Надеюсь, что они прибудут в расположение клуба в форме и здоровыми.

В отъезде на международные игры нет никаких проблем, но теперь придется связываться с тренером сборной и просить его не задействовать того или иного футболиста. На это приходит ответ, что: «Я тоже под давлением, так как мы играем в Лиге наций», - жалуется немецкий специалист.